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Pendik'te Motosikletli Kazada Yaralanma Anı Güvenlik Kamerasında

Pendik'te otomobil, tartışma sonrası motosikletliyi ezdi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:09
Pendik'te Motosikletli Kazada Yaralanma Anı Güvenlik Kamerasında

Pendik'te Motosikletli Kazası Kameralara Yansıdı

Pendik'te bir sürücünün, trafikteki tartışmada dikiz aynasını kıran motosikletliyi otomobiliyle ezerek yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Çamçeşme Mahallesi’nde 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen F.F. ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü V.K. arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrası motosikletli, yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırdı.

Bunun üzerine V.K, otomobili motosikletlinin üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı motosikletli, bu araç ile önündeki çekici arasında sıkışarak yaralandı. V.K, olay yerinden kaçmaya çalışırken otomobiliyle iki araca daha çarparak zarar verdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yeri'nde

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.F, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli sürücü V.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücülerin Suç Kayıtları Bulundu

Şüpheli V.K'nin emniyette 8, motosiklet sürücüsü F.F'nin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay anına dair görüntülerde F.F'nin otomobilin dikiz aynasını kırması ve otomobil sürücüsü V.K'nin motosikletliyi çekici arasında sıkıştırması dikkat çekti.

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