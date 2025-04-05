Pendik'te Otoyolda Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ölümlü Kaza

Pendik'te, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurnaköy Gişeleri'nde, gişelerde bekleyen bir tıra arkadan çarpan 67 SF 722 plakalı otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Kaza yerine hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcuların kurtarılması için başlatılan çalışmalar neticesinde, araçta bulunan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri

Ekipler, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirledi. Kimlikler arasında: araç sürücüsü Vahide Kalyoncu (63), Ayşen Yıldız (73), Sadi Tanberk (77) ve Özgür Yıldız (67) yer aldı. Cenazeler, kaza yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Trafik Yoğunluğu ve Ekiplerin Çalışmaları

Bu talihsiz kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.