Pendik'te Rögara Boşaltılan Sıvı İçin İnceleme Başlatıldı

Pendik'te, rögara kimliği belirsiz kişiler tarafından dökülen sıvı için inceleme başlatıldı. İş yerine ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:38
Pendik'te Rögara Boşaltılan Sıvı İçin İnceleme Başlatıldı

Pendik'te Rögara Boşaltılan Sıvıyla İlgili İnceleme

Pendik'te, Sanayi Mahallesi Yılmaz Sokak'ta yer alan bir iş yerinin çalışanları tarafından rögara boşaltıldığı iddia edilen sıvıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı fark eden çevre sakinleri, rögara dökülen sıvıyı görebildikten sonra durumu hemen polise bildirdi. gelen ihbar sonrasında hızlıca harekete geçen güvenlik ekipleri, rögara boşaltılan sıvıyı döken kişilerin, bölgede faaliyet gösteren iş yerinin çalışanları olduğunu tespit etti.

Bölgeye ayrıca İSKİ ve Pendik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de sevk edildi. Zabıta ekipleri, ilgili iş yerine cezai işlem uygularken, İSKİ görevlileri dökülen sıvıdan örnek alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi.

Sıvının içeriğinin yapılan inceleme sonrasında netlik kazanacağı bildirildi.

Pendik'te, bir iş yerinin çalışanlarınca rögara boşaltıldığı öne sürülen sıvıyla ilgili inceleme...

Pendik'te, bir iş yerinin çalışanlarınca rögara boşaltıldığı öne sürülen sıvıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendik'te, bir iş yerinin çalışanlarınca rögara boşaltıldığı öne sürülen sıvıyla ilgili inceleme...

Pendik'te, bir iş yerinin çalışanlarınca rögara boşaltıldığı öne sürülen sıvıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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