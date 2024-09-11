Pendik'te Silahlı Kavga: 9 Zanlı Gözaltında

Pendik'te Silahlı Kavga Olayı

Pendik'te, 7 Eylül'de meydana gelen silahlı kargaşada bir kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında, müşteri paylaşımı meselesi yüzünden patlak verdi.

Tartışma ve Sonrası

Emir Sultan Caddesi'nde, tarafların bir araya gelerek görüşme yaptığı sırada yaşanan tartışma, kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Çatışma sonucunda, Süleyman Üzümcü hayatını kaybederken, 4 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şüphelilerin Yakalanması

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen olayla ilgili başlattıkları soruşturma sonucunda, olaya karıştığı belirlenen 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek yargı sürecinin başlamasına zemin hazırlandı.