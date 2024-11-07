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Pendik'teki Skuter Kazasındaki Tır Sürücüsünden Savunma

Pendik'te skuter kullanıcısının yaşamını yitirdiği kazaya karışan tır şoförü tutuklandı, olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:30
Pendik'teki Skuter Kazasındaki Tır Sürücüsünden Savunma

Pendik'te Skuter Kullanıcısının Ölümü

Pendik'te, bir kadın skuter kullanıcısının yaşamını yitirdiği talihsiz kazaya karışan tır sürücüsü tutuklandı. Olay, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda meydana geldi.

Tutuklanan Tır Sürücüsünün İfadesi

Olayın ardından tutuklanan tır şoförü Hasan Furkan Ç., kazanın sebeplerine dair savcılığa verdiği ifadede, kusurunun bulunmadığını iddia etti. Tırın sürücüsü, trafikseverlerin arkasındaki araçların sürekli olarak korna çaldığını ve duraksamak zorunda kaldığını belirtti.

Furkan Ç., olay anında Ecem Sultan Çamlı'nın tırın arkasında yaralı halde yattığını gördüğünü ifade ederek, “Kendisi iyi olduğunu ancak nefes almakta güçlük çektiğini söyledi” dedi. Kaza sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza Anı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kazanın oluşumunda herhangi bir ses veya sallantı hissetmediğini belirten sürücü, “Maktulü aracın kör noktasında olduğu için görmedim” diyerek kendini savundu. Olay yerinde çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaza anının kaydedildiği belirtildi.

Hasan Furkan Ç., olayla ilgili olarak "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

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