Penta Park yıkımı davası sürüyor: 115 can kaybı, duruşma 31 Ekim'e ertelendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depreminde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi yıkımına ilişkin 23 sanığın yargılanmasına devam edildi; duruşma 31 Ekim'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:12
Penta Park yıkımı davası sürüyor: 115 can kaybı, duruşma 31 Ekim'e ertelendi

Penta Park Sitesi davasında yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin davada yargılama, 2'si tutuklu 23 sanığın hazır bulunduğu oturumla devam etti.

Duruşma ve katılımcılar

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların savunmaları

Tutuklu sanık Çakmak, 1. ve 3. blokların yıkımında dükkanlarda yapılan tadilatların etkili olduğunu ileri sürdü. Zemin katta bulunan bir bankanın yalnızca basit tadilat ruhsatı almış olmasına rağmen esaslı tadilat gerçekleştirdiği iddiasını paylaşan Çakmak, şu değerlendirmeyi yaptı:

‘Yaklaşık 31 aydır cezaevindeyim. Tutukluluğum nedeniyle savunma için gerekli evraklara ulaşamıyorum. Zemin katta bulunan bankanın tadilat ruhsat ve izin evraklarını yetkililerden talep etmemize rağmen hâlâ cevap veya evrak ulaşmadı. Bu durum tutukluluğumun uzamasına neden oluyor. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum.’

Diğer tutuklu sanık Mesut Başkır ise, kamu görevlilerinin yargılandığı dosyanın ana davayla birleştirilmesinin yanlış olduğunu savundu. Başkır, belediyede görev yapan harita, elektrik ve makine mühendislerinin binanın yıkılmasına etkisi bulunmadığını, kooperatif olarak taşıyıcı sisteme etki edecek tadilatlara izin vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Başkır ayrıca cezaevi koşullarına dikkat çekerek beraat talep etti.

Tutuksuz sanıklar ve avukatların tutumu

Tutuksuz sanıklar ve müdafiileri, binanın yıkılmasında müvekkillerinin kusuru olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme kararı ve dava kapsamı

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut tutukluluk ve süreç durumunun devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.

Daha önce hazırlanan ek iddianamede, 13 belediye personeli ile sitedeki zemin kattaki dükkanlarda tadilat yaptığı iddiasıyla 7 kişi hakkında ek işlem yapılmış; dosya, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı ana davayla birleştirilmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası isteniyor.

