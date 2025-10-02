Pentagon'da Bilgi Sızıntısı İddiası: Hegseth Binlerce Personele Kısıtlama Getiriyor

Washington Post'a göre Pete Hegseth, Pentagon personelinin basına bilgi sızdırmasını engellemek için geniş kapsamlı kısıtlamalar planlıyor; Pentagon haberi yalanladı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:02
Pentagon'da "Bilgi Sızıntıları"na Karşı Yeni Kısıtlama İddiası

Washington Post: Hegseth, binlerce askeri ve sivil personele yeni kısıtlamalar getirmeyi planlıyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, basına yönelik "bilgi sızıntılarını" önlemek amacıyla binlerce askeri ve sivil personele yeni kısıtlamalar getirmeyi planladığı iddia edildi. İddia, Washington Post'un konu hakkında bilgi sahibi iki yetkili ve ele geçirilen belgelere dayandırdığı haberinde yer aldı.

Habere göre Hegseth, Pentagon'da görev yapan personelin basına bilgi sızdırmasını engellemeyi hedefliyor. İddialara yansıyan taslak metni hazırlayanın ise ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Stephen Feinberg olduğu bildirildi.

Taslakta çalışanların "kamuya açık olmayan hiçbir bilgiyi onay almadan paylaşamayacağı" ifadesi yer alıyor. Ayrıca Pentagon'da görev yapan tüm personelin gizlilik sözleşmesi imzalayacağı ve belirsiz aralıklarla "yalan makinesi (poligraf)" testlerine tabi tutulacağı öne sürüldü.

Uygulamanın, dört yıldızlı generallerden idari personele kadar geniş bir kesimi kapsayabileceği ve güvenlik görüşmelerinin sıklaştırılacağı metinde belirtildi.

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermeyen yetkililer, söz konusu metnin henüz onaylanmadığını ve hâlâ müzakere aşamasında olduğunu söyledi.

Eski yetkililer ve ulusal güvenlik hukukçuları ise mevcut yasalarda gizli bilgilerin paylaşımının zaten suç sayıldığını hatırlatarak, yeni adımların personeli "sindirme ve korku yaratma" amacı taşıyabileceğini belirtti.

Avukat Mark Zaid, bu hamlelerin casuslukla mücadeleden çok, "ABD Savunma Bakanlığı ve Başkan Donald Trump yönetimine sadakat sağlamak amacıyla yapılmış gibi" göründüğünü ifade etti.

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu haberi gerçeği yansıtmadığını belirtti ve haberde iddia edilen talimatlara ilişkin soruları yanıtlamayı reddetti.

Sonuç olarak, Washington Post'un iddiaları, Pentagon'da bilgi paylaşımı ve güvenlik uygulamalarında olası değişikliklere işaret ediyor; fakat yetkililer taslağın onaylanmadığını ve haberin doğruluğuna ilişkin farklı görüşler bulunduğunu vurguluyor.

