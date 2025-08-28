DOLAR
Pentagon'da Çinli mühendis tartışması: Microsoft hizmeti sona erdi

Pete Hegseth, Microsoft'un Pentagon bulutunda Çinli mühendislerin çalışmasının 'güven ihlali' olduğunu belirterek bu hizmetin sona erdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:01
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Microsoft'un Pentagon bulut sistemlerinde Çinli mühendislerin görev almasının güven ihlali olduğunu bildirdi ve bu hizmetin sona erdiğini açıkladı.

Soruşturma ve Bakanlık Tepkisi

Washington yönetimi, Microsoft'un Savunma Bakanlığı bilgisayar sistemleri konusunda Çinli mühendislerden yardım aldığı iddialarının ardından harekete geçti. Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Pentagon bulut sisteminde Çin vatandaşlarının çalışmasının sona erdiğini belirtti.

Hegseth, Microsoft'un yaklaşık 10 yıldır uzaktan denetlenen Çinli mühendisler aracılığıyla hassas Pentagon bulut sistemlerine erişim sağladığını ve bunun bakanlığı kabul edilemez riske attığını vurguladı.

Konunun araştırıldığını söyleyen Hegseth, bu kapsamda Microsoft'a resmi bir endişe mektubu iletildiğini ve şirketin dijital eşlik programının üçüncü taraflarca denetlenmesi istendiğini kaydetti.

İleriye yönelik adımlar

Hegseth, Pentagon uzmanlarının ayrı bir soruşturma yürütmesi talimatını verdiğini ve tüm Savunma Bakanlığı yazılım sağlayıcılarının sistemlerdeki Çin müdahalesini tespit edip sonlandıracağının bildirildiğini ifade etti.

Olay temmuz ayında gündeme gelmiş, ülkenin en hassas verilerinin savunmasız bırakıldığı iddiaları ile Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un açıklama talebi tartışmayı büyütmüştü. Microsoft ise endişelerin ardından teknik destek için artık Çinli mühendislerden yardım alınmayacağını açıklamıştı.

