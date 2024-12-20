Pentagon'dan Acil Uyarı: Hükümetin Kapanması Ciddi Aksaklıklara Neden Olabilir

Pentagon'dan Acil Uyarı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongre'nin bu gece yarısına kadar geçici bütçe üzerinde anlaşamaması durumunda hükümetin kapanmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini duyurdu.

Hükümetin Kapanma Riski ve Etkileri

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, hükümetin kapanmasının "önlenebilir" bir durum olduğunu belirterek, bu durumdan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Ryder, federal hükümetin kapanması halinde hayati hizmetlerin dışındaki tüm faaliyetlerin duracağını vurguladı. Bu durumun Savunma Bakanlığı için ciddi aksaklıklara neden olabileceği belirtildi.

Sorunların Önlenmesi İçin Çözüm Çağrısı

Kongreye 2025 mali ödenekleri konusunda iki partili bir anlaşmaya varılması çağrısında bulunan Ryder, Bakanlığın olası bir kapanmaya karşı hazırlıklarını yaptığını ve üst düzey liderlerin acil durum planlarını güncellediğini açıkladı.

Son Gelişmeler

Dün akşam yapılan oylamada, hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını ve borçlanma tavanının iki yıl boyunca askıya alınmasını öngören bütçe tasarısı, 174 "evet" oyuna karşılık 235 "hayır" yanıtıyla reddedildi. Önceki anlaşma gereği, hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma önlenmişti fakat Cumhuriyetçi Donald Trump'ın muhalefeti, bu durumu riske atmış durumda.

Kapanmanın Anlamı

Amerikan kanunlarına göre, eğer Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayan mali yıl için bütçeyi zamanında onaylayamazsa, geçici bütçelerle sürecin kapatılması gerekiyor. Bu onaylanmadığında federal hükümet, hayati olmayan tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalır. Bu süreçte, olağan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, hayati görevlerde çalışan personel maaşlarını genellikle yeni bir bütçe geçene kadar alamaz.