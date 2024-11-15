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Pentagon'dan Gazze Açıklaması: Yetersiz İnsani Yardım Sorunu

Pentagon, Gazze'deki insani durumun vahim olduğunu ve yardımın yetersiz kaldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 00:23
Pentagon'dan Gazze Açıklaması: Yetersiz İnsani Yardım Sorunu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'deki insani durumun son derece vahim olduğunu ve Filistinlilere yeterli miktarda insani yardım ulaşmadığını bildiklerini açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, bu sorunun çözümü için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Singh, günlük basın toplantısında, ABD tarafından 13 Ekim'de gönderilen mektupta Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İsrail'e 30 gün süre verilmesine ilişkin uyarının sonuç verip vermediği sorusuna "Baskılarımızın işe yaramadığını düşünmek haksızlık olur, işe yarıyor ancak daha fazlası yapılabilir mi? Evet, kesinlikle." yanıtını verdi.

"Gazze'deki insani durumun ne kadar vahim olduğunu biliyoruz ve bu nedenle sadece bu departmanda değil, kurumlar arası olarak da her gün İsrailli ortaklarımızla daha fazla yardım ulaştırmak için zorlu çabalar içerisindeyiz, çünkü yeterli yardımın ulaşmadığını biliyoruz." diyen Singh, sivil ölümlerinin sayısının da "kesinlikle çok yüksek" olduğu yönündeki bir soruya yanıt verdi.

Joe Biden yönetiminin 70 günden az bir süre kalmasına rağmen ateşkes için mücadelesine devam ettiğini vurgulayan Singh, "Ateşkes, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesi ve sivillerin savaş alanından çıkarılması için İsrailli ortaklarımıza ısrar etmeye devam ediyoruz, çünkü bu ABD için ciddi bir endişe kaynağı." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından geçen ay İsrailli mevkidaşlarına Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması talebiyle gönderilen mektubun içeriği de dikkat çekti. 13 Ekim tarihli mektupta İsrail hükümetinden, Gazze'deki insani durumu 30 gün içinde iyileştirmek için harekete geçmesi talep edilmişti.

ABD'li yetkililer, sürenin sona ermesinin ardından İsrail'in "önemli mesafe" kaydettiğini savunurken, Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, Gazze'ye giren insani yardımların ihtiyaçları karşılamanın yaklaşımından bile geçmediğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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