Pentagon'dan İran'a Yanıt: İsrail ile İletişim Devam Ediyor

Pentagon, İran'a Füze Saldırısına Karşılık Verme Konusunda İsrail ile Görüşmeler Yapıyor

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısına yanıt verme konusunda İsrail ile aktif bir iletişim sürecinde olduklarını duyurdu. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, 1 Ekim'deki saldırının ardından iki ülkenin arasında çok yoğun bir etkileşim bulunduğunu belirtti.

Sözcü Singh'den Açıklamalar

Singh, günlük düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in vereceği karşılığın ne olacağı hakkında spekülasyon yapmayacağım." ifadesini kullandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken, iki ülkenin görüşmelerinin özel nitelik taşıdığını ve daha fazla bilgi veremeyeceğini vurguladı. Singh, "İsrail'in tepkisini anlamak için çaba harcıyoruz, ancak detay vermek istemiyorum." dedi.

ABD, Savaşların Yayılmasını İstemiyor

Sabrina Singh, ABD'nin bölgedeki çatışmaların genişlemesini istemediğini ifade ederken, "İran dahil hiçbir ülke veya grupla çatışma arayışında değiliz." şeklinde konuştu.

İran'ın Füze Saldırısının Açıkladıkları

1 Ekim tarihinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Bu saldırının arka planında, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın hayatını kaybettiği iddia edilen İsrail saldırılarına yanıt olarak yapıldığı kaydedilmişti.

İran devlet televizyonu, söz konusu saldırıda yaklaşık 200 füzenin kullanıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin ilk defa devreye alındığını bildirdi. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın füze saldırısını büyük bir hata olarak nitelendirerek, bunun bedelini ödeyeceklerini ifade etti.