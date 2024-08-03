Pentagon, İsrail İçin Ek Askeri Güç Gönderiyor

Pentagon'dan Ek Askeri Destek

ABD Savunma Bakanlığı, bölgedeki "İran tehdidi" karşısında İsrail'in güvenliğini sağlamak amacıyla ilave savaş uçakları ve savaş gemileri göndereceğini duyurdu.

Bakan Austin'den Önemli Açıklamalar

Pentagon'un sözcüsü Sabrina Singh, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, olası tehdide karşı İsrail’e ek askerî yardım gönderilmesi talimatını verdiğini bildirdi. Bakan Austin, İsrail'in güvenliğini artırmak için Amerikan askeri varlığının bölgedeki durumuna göre yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Buna ek olarak, mevcut USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerini USS Abraham Lincoln alacak ve bölgeye balistik füze savunma kapasitesine sahip ek kruvazör ve destroyerler gönderilecektir.

İsrail ile Koordineli Çalışmalar

Austin, İsrail’in savunmasını güçlendirmek adına ek savaş uçakları filosunun bölgeye sevk edileceğini de ifade etti. Orta Doğu'daki gerginliğin düşmesi gerektiğini vurgulayan Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuya dair önemli noktaları ele aldı.

Austin, yapılan görüşmede, “İran kaynaklı tehditler karşısında Tel Aviv’e kesintisiz destek vereceğiz.” dedi. Gazze'de ateşkes ile ilgili önlemlerin de önemine değindi.

ABD Başkanı'nın Açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran'a karşı ek askeri desteğin gerekebileceğini belirtti. Ayrıca, Biden, gerginliğin tırmanmasından endişeli olduğunu ve ateşkes için bir temel oluşturulması gerektiğini vurguladı.