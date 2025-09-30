Pentagon Stratejisi Tartışılıyor: Üst Düzey Askerler Pete Hegseth Planından Endişeli

Pentagon Stratejisi Tartışılıyor: Üst Düzey Askerler Endişeli

Washington Post kaynaklı habere göre, bazı ABD'li üst düzey askeri yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in hazırladığı ve ülkenin savunma önceliklerini yeniden düzenlemeyi amaçlayan strateji planından memnun olmadıklarını bildiriyor.

Yetkililerin kaygıları

Gazete, iddialarını sekiz eski ve mevcut yetkiliye dayandırdı. Haberde, Genelkurmay Başkanı Dan Caine dahil bazı askeri yöneticilerin, hazırlık aşamasındaki yeni stratejiye ilişkin endişelerini dile getirdiği aktarıldı. Kaygılar arasında orduda toplu işten çıkarmalar, hiyerarşide köklü değişiklikler ve Pentagon'un siyasi ile üniformalı liderleri arasında artan bölünme yer alıyor.

Haberde, plana ilişkin bilgi sahibi yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'dış politikaya yönelik kişisel ve bazen çelişkili' yaklaşımının etkili olduğunu ve planın 'dar bakış açısıyla' hazırlandığı görüşünü paylaştıkları belirtildi.

Caine'nin tutumu ve stratejinin odağı

Haber, Hegseth'in algılanan ülke tehditlerini merkeze alarak Çin ile rekabeti daraltmayı ve Amerika'nın Avrupa ile Afrika'daki rolünü azaltmayı planladığını öne sürüyor. Dan Caine'in son haftalarda bu planla ilgili endişelerini Pentagon'un üst yöneticileriyle paylaştığı ifade edildi. Bir yetkili, Caine'nin stratejinin Çin'i caydırma ve gerekirse bir çatışmada yenmek amacıyla ordunun hazırlanmasına odaklanmasını sağlamaya çalıştığını belirtti.

Haberde ayrıca, beş yetkiliye dayandırılarak planda halen Çin'e odaklanan bölümlerin bulunduğu ancak bunların daha çok Tayvan'a yönelik saldırı tehdidine odaklandığı, geniş çaplı küresel rekabete yönelik bir yaklaşım içermediği vurgulandı.