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Pentagon, Suriye'de MQ-9 Reaper İHA ile İletişimi Kaybetti

Pentagon, Suriye üzerinde MQ-9 Reaper insansız hava aracı ile bağlantının kaybedildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:37
Pentagon, Suriye'de MQ-9 Reaper İHA ile İletişimi Kaybetti

Pentagon, Suriye'de MQ-9 Reaper İHA ile İletişimi Kaybetti

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye üzerinde görev yapan bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) ile iletişimin kaybedildiği doğrulandı.

AA’ya yazılı açıklama yapan askeri bir yetkili, "ABD Hava Kuvvetleri, 9 Aralık tarihinde Suriye üzerinde Doğal Çözüm Operasyonu (Operasyon İnherent Resolve) kapsamında görev yapan insansız bir MQ-9 Reaper ile teması kaybetti." şeklinde bilgi verdi.

Yetkili, İHA ile iletişimin neden kaybedildiğini ve takip eden eylemleri belirlemek amacıyla olayın aktif olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD’nin eğitip donattığı PKK/YPG unsurlarının, Suriye'de ANKA UCAV tipi bir Türk İHA’sını düşürdükleri iddiaları gündeme geldi. Ancak sosyal medyaya yansıyan enkaz görüntüleri, düşen İHA’nın ABD yapımı bir MQ-9 Reaper olduğunu gösterdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dost ateşi nedeniyle yaklaşık 30 milyon dolarlık ABD vergi mükellefi parasının boşa harcandığı vurgulandı.

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