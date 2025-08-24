Pentagon, Ukrayna'nın ATACMS Kullanımını Rusya'ya Karşı Engelledi

Wall Street Journal: Gizli onay mekanizması yürütüldü, nihai karar Hegseth'e bırakıldı

Wall Street Journal'ın ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini Rusya topraklarında kullanmasını engelledi. Haber, konuyla ilgili gizli bir onay sürecinin yürütüldüğünü bildiriyor.

Yetkililer, bakanlığın ilkbahardan bu yana Ukrayna'nın ATACMS kullanımını kısıtladığını belirtti. Söz konusu kararın uygulanması için bir değerlendirme mekanizması oluşturuldu.

Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby'nin, Ukrayna'nın ATACMS füzelerini ve ABD istihbaratına ya da parçalarına bağlı Avrupa sistemlerini kullanma taleplerini incelemek üzere bir "inceleme mekanizması" kurduğu kaydedildi. Yetkililer, Ukrayna'nın bu süreçte en az bir kez füzeleri Rusya topraklarında kullanmak için talepte bulunduğunu, ancak bu isteğin reddedildiğini aktardı.

Haberde, Ukrayna'nın ATACMS füzelerini kullanmasını kısıtlayan karar için nihai onayın Savunma Bakanı Pete Hegseth'te olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili olarak eski Başkan Joe Biden'ı hedef alan değerlendirmelerde bulundu. Trump, Biden için "Eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya 'sadece kendini savunmak üzere silah verdiğini' savunarak, 'İşgalci bir ülkeye saldırmadan savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, spor dünyasında harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ile Rusya arasında da durum böyledir.'" ifadelerini kullandı.

Gelişme, ABD yönetiminin Ukrayna'ya sağlanan silahların kullanımına ilişkin denetim ve onay mekanizmalarını nasıl uyguladığına dair yeni soruları gündeme getiriyor.