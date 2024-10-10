Pentagon’un İsrail'in Lübnan Saldırılarına İlişkin Açıklamaları

Pentagon'un Değerlendirmeleri

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki askeri eylemlerini "sınırlı operasyon" olarak adlandırmaya devam ediyor. Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, son basın toplantısında bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Pentagon’un Açıklamaları

Bir gazetecinin yönelttiği, "Eğer Washington her akşam bombalanıyorsa ve milyonlarca insan evlerini terk ediyorsa buna hâlâ 'sınırlı operasyon' der misiniz?" sorusuna Ryder, "Kara harekatı açısından 'sınırlı' olarak görmeye devam ediyoruz," şeklinde yanıt verdi.

Saldırıların Boyutu

Ryder, İsrail'in Hizbullah'a karşı yürüttüğü bu sınırlı operasyonun, bölgesel güvenlik ve istikrar açısından önemli olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra, son zamanlarda İsrail’in Lübnan ordusu ve BM barış gücü unsurlarını hedef aldığını belirten haberlerin son derece endişe verici olduğunu da ifade etti. Ancak, bu bilgilerin doğruluğu konusunda bağımsız bir onaya sahip olmadığını sözlerine ekledi.

İsrail'e Yönelik Yardımlar

7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail’e sağlanan güvenlik yardımlarının maliyetine ilişkin soruları yanıtlayarak Ryder, "Bu dönemde milyarlarca dolarlık yardım sağladık," dedi.

Lübnan'daki Kayıplar

Hizbullah ile süregelen çatışmaların ardından, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim’den bu yana 2 bin 169 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 194’ü kadın, 104’ü çocuk olmak üzere birçok sivilin de zarar gördüğü belirtildi.

Göç ve Etkileri

İsrail'in bombardımanları yüzünden Lübnan'da yüz binlerce insan yerinden oldu. Başkent Beyrut ve güney bölgelerden kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanırken, birçok kişi Suriye’ye sığındı.