Pentagon'un Louisiana'ya 1000 Ulusal Muhafız Görevlendirme Planı iddiası

Pentagon'un Louisiana'da 1000 Ulusal Muhafız görevlendirme planı iddiası

Amerikan Washington Post (WP)'un özel haberine göre, Pentagon, Louisiana eyaletinde 1000 Ulusal Muhafız görevlendirmeye yönelik bir taslak hazırlık yürütüyor. Haberde, girişimin Donald Trump yönetiminin suç oranlarını azaltma ve "güvenliği artırma" politikalarının bir uzantısı olduğu vurgulanıyor.

Taslak içeriği ve imza durumu

WP'nin aktardığına göre savunma bakanlığının hazırladığı taslakta, Muhafız birimlerinin özellikle eyaletin kent merkezlerinde görev yapmasının planlandığı belirtiliyor. Taslağın henüz Pete Hegseth tarafından imzalanmadığı, ancak imzaya hazır durumda olduğu kaydedildi.

Görevlendirmenin koşulu: Vali talebi

Habere göre, Ulusal Muhafızların göreve başlaması için Cumhuriyetçi Jeff Landry'nin resmi talebi gerekiyor. Yani plan, valinin başvurusu üzerine hayata geçirilebilecek bir uygulama olarak tasarlanmış durumda.

Trump'ın önceki uygulamaları

Donald Trump, Washington'da kamu güvenliğini sağlamak ve suç oranlarını düşürmek gerekçesiyle daha önce Ulusal Muhafızları görevlendirmiş, polis gücünü artırmış ve Washington Polis Birimi'ni federalleştirmişti. Trump, Washington'daki bu uygulamanın güvenliği önemli ölçüde sağladığını savunmuş ve benzer adımları diğer eyalet ve kentlerde de uygulayacağını açıklamıştı.