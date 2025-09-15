Pentagon'un PKK/YPG İçin Talep Ettiği 130 Milyon Dolar Senato'da Bekliyor

Pentagon'un Suriye'de SDG/PKK-YPG dahil gruplara 'eğit-donat' için talep ettiği 130 milyon dolar, Ulusal Savunma Yetkilendirme tasarısıyla Senato'da oylamayı bekliyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 21:28
Pentagon'un 130 Milyon Dolarlık Talebi Senato Gündeminde

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2026 mali yılı bütçesinde yer alan, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve diğer gruplara yönelik 130 milyon dolar tutarındaki "eğit-donat destek fonu" talebi, Ulusal Savunma Yetkilendirme yasa tasarısı kapsamında Senato'da oylama için bekletiliyor.

Meclis ve Senato versiyonları

ABD Temsilciler Meclisinin 10 Eylül'de 196'ya karşı 231 oyla kabul ettiği tasarı 848 milyar dolar bütçeyi öngörürken, Senato'da tartışılan versiyonun toplam bütçesi 924,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Tasarıların arasındaki farklar ana finansman, sosyal politikalar ve yapay zeka (YZ) gibi yeni teknolojilerin uygulanmasına ilişkin yaklaşımlardan kaynaklanıyor.

DEAŞ'la mücadele için öngörülen fon dağılımı

Tasarının her iki versiyonunda da Irak, Suriye ve Lübnan'da DEAŞ'la mücadele amacıyla talep edilen "eğit-donat" fonunda kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor. Kongre'nin her iki kanadı da Irak için 213 milyon dolar, Suriye için 130 milyon dolar ve Lübnan için 15 milyon dolar olmak üzere toplam 358 milyon dolar tahsis ediyor.

130 milyon doların bileşenleri

Pentagon'un Suriye'deki gruplara aktarılmasını talep ettiği 130 milyon doların dağılımı şöyle öngörülüyor: maaşlar 65 milyon dolar, eğitim ve silahlanma 15,6 milyon dolar, lojistik destek 32,4 milyon dolar, araç ve tesis bakım giderleri 15,3 milyon dolar ve diğer hizmetler 1,5 milyon dolar.

Talep belgesinde, PKK/YPG'ye "eğit-donat" desteklerinin yanı sıra hafif silahların verilmeye devam edileceği belirtiliyor ve desteğin kesilmesinin DEAŞ'ın canlanmasına ve bölge ile ABD güvenlik çıkarlarına tehdit oluşturmaya yol açabileceği öne sürülüyor.

Suriye Özgür Ordusu (SÖO) ve bütçe değişimi

2026 talebinde 7 milyon 420 bin dolar Suriye Özgür Ordusu (SÖO) için ayrılırken, Pentagon SÖO'nun faaliyetlerini Badiye Çölündeki DEAŞ unsurlarına genişletebileceği uyarısını yapıyor. Ayrıca bu yılki bütçede Suriye'deki gruplara DEAŞ'la mücadele kapsamında geçen yıla göre 17 milyon dolar daha az kaynak ayrıldığı dikkat çekiyor. Pentagon'un Suriye'ye DEAŞ'la mücadele adı altında aktardığı toplam bütçe 2025'te 147 milyon dolar, 2024'te 156 milyon dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

Süreç ve takvim

Senato'daki ilgili komitelerde süren tartışmaların ardından Ulusal Savunma Yetkilendirme yasa tasarısının en geç 30 Eylül'e kadar oylamaya sunulması gerekiyor.

