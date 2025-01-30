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Pentagon, Washington'daki Uçak Kazasını Aktif Olarak Soruşturuyor

Washington'da meydana gelen uçak kazasında 67 kişi hayatını kaybetti. Pentagon kaza hakkında aktif bir soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 22:22
Pentagon, Washington'daki Uçak Kazasını Aktif Olarak Soruşturuyor

Pentagon, Washington'daki Uçak Kazasını Aktif Olarak Soruşturuyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington yakınlarında gerçekleşen ve 67 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpışması hakkında aktif bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Hegseth, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi sosyal medya hesabında yayımladığı videolu açıklamasında, dün akşam meydana gelen kazanın nedenleri ve oluş şekli üzerine çalışmaların devam ettiğini belirtti. Hegseth, "Bu, yıllık olarak yapılan profesyonel bir eğitim uçuşuydu. Helikopterdeki mürettebat oldukça deneyimliydi ve gece görüş gözlükleri vardı," diye konuştu.

Açıklamasında, 12. Havacılık Taburu'na bağlı ekibin kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü vurgulayan Hegseth, tabura 48 saatlik operasyonel ara emri verildiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, Pentagon’a bağlı üst düzey havacılık güvenlik timinin kaza bölgesindeki incelemelerine devam ettiğini belirten Hegseth, helikopterin doğru rota ve yükseklikte olup olmadığını en kısa sürede tespit etmeyi umduklarını ifade etti.

Uçaktaki 64 kişi ve helikopterdeki 3 askerin kaybını "korkunç ve büyük bir trajedi" olarak nitelendiren Hegseth, "Aileleri ve toplumları dualarımızda. İlerleyen günlerde incelemeler sonucu elde edilen gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız," şeklinde konuştu.

Uçak ile Helikopter Arasında Korkunç Çarpışma

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında, 60 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı, 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter ile havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü. Yetkililer, kazada kurtulan kimse olmadığını açıkladı.

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