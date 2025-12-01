Perşembe'de Filistin'e Destek İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde Perşembe Din Görevlileri Derneği ile Perşembe İmam Hatip Lisesi tarafından Filistin'e destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:05
Perşembe Din Görevlileri Derneği ve İmam Hatip Lisesi öncülüğünde gerçekleştirildi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, Filistin'e destek sağlamak amacıyla hayır çarşısı hizmete açıldı.

Etkinlik, Perşembe Din Görevlileri Derneği ile Perşembe İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlendi. Açılış programına Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak katıldı.

Açılışta verilen mesaj

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, organizasyonun mazlum coğrafyalarla gönül bağını güçlendirdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Albayrak şöyle dedi: "Mazlum coğrafyalarla gönül bağımızı güçlendiren, dayanışma ve kardeşlik ruhumuzu ortaya koyan bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Perşembe olarak her daim iyiliğin, paylaşmanın ve duyarlılığın yanında olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiren bu tür organizasyonların, ilçemizde toplumsal duyarlılığı artırarak dayanışma kültürünü güçlendirdiğine inanıyorum"

