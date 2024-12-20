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Peru Amazonları'nda 27 Yeni Hayvan Türü Keşfedildi

Peru Amazonları'nda gerçekleştirilen araştırmalarda 27 yeni hayvan türü keşfedildi, bunlar arasında amfibik fare ve zırhlı yayın balığı yer alıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:17
Peru Amazonları'nda 27 Yeni Hayvan Türü Keşfedildi

Peru Amazonları'nda Doğanın Zenginlikleri Ortaya Çıktı

Peru Amazonları'nda gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma sonucunda, 27 yeni hayvan türü keşfedildi. ABD merkezli, kar amacı gütmeyen Conservation International kuruluşu tarafından sunulan rapora göre, Haziran-Temmuz 2022 tarihleri arasında araştırmacılar, Peru'nun Alto Mayo bölgesindeki Amazon ormanlarına 38 günlük bir keşif gezisi düzenledi.

Keşiflerin Detayları

Bu keşfin lideri olan Conservation International Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Bilimi Kıdemli Direktörü Trond Larsen, dört memeli, sekiz balık, üç amfibi ve on kelebek türü dahil olmak üzere toplamda 27 yeni tür keşfettiklerini açıkladı. Özellikle, ayakları perdeli amfibik fare keşfini şok edici ve heyecan verici olarak nitelendirdi. Larsen, "Bu türlerin çoğu son derece nadirdir ve toplanması zordur. Bu da onlara memeli uzmanları arasında neredeyse efsanevi bir statü kazandırır." dedi.

Öne Çıkan Türler

Keşfedilen hayvanlar arasında, karada uzun süre hayatta kalabilen bataklık yılan balığı ve bombeli burnu olan zırhlı yayın balığı dikkat çekmektedir. Araştırma kapsamında, toplamda 48 canlı türünün de yeni tür olup olmadığına dair analizlerin sürdüğü belirtildi.

Nesli Tehlikede Türler ve Fauna

Öte yandan, Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli kritik seviyede tehlike altında olan 49 tür de araştırma kapsamında belgelendi. Ayrıca, araştırmada 2 binden fazla yaban hayatı ve bitki türü kaydedildi.

Bu keşifler, Peru'nun biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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