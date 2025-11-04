Peru, Meksika ile Diplomatik İlişkilerini Kesti

Peru, Betssy Chavez'in Meksika büyükelçiliğine sığınma talebinin kabul edilmesi üzerine Meksika ile diplomatik ilişkileri sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:31
Peru, Meksika ile Diplomatik İlişkilerini Kesti

Peru, Meksika ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı

Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, darbe teşebbüsüyle suçlanan eski Başbakan Betssy Chavez'in Meksika'nın Peru Büyükelçiliği'ne sığınma talebinin kabul edildiğinin öğrenilmesinin ardından, Meksika ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı.

De Zela, açıklamasında söz konusu adımı gerekçelendirerek "Söz konusu ülkenin eski ve mevcut Devlet Başkanlarının daha önce de Peru'nun içişlerine karıştığını göz önünde bulundurarak, bu dostça olmayan eyleme karşılık olarak Meksika ile diplomatik ilişkilerimizi sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Betssy Chavez'in sığınma talebinin, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun darbe teşebbüsüne ortak olma suçlamalarından 2023 yılında gözaltına alınan ancak geçtiğimiz Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Chavez ile bağlantılı olarak gelişmesi iki ülke arasında siyasi krize yol açtı.

Chavez'in avukatı Raul Noblecilla, müvekkilinden birkaç gündür haber alamadığını ve sığınma talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise Peru hükümetinin kararını kınayarak, bu adımı "tek taraflı, aşırı ve oransız" olarak nitelendirdi.

Ne olmuştu?

Pedro Castillo, 2022 yılında Peru meclisini feshederek darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle görevden alınmış ve Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Eski Devlet Başkanı gözaltında kalmaya devam ederken, mahkeme 2023'te gözaltına alınan eski Başbakan Betssy Chavez'in yargılanmasına tutuksuz devam edilmesine karar vermişti.

Chavez, gözaltına alınmadan önce Büyükelçiliğe sığınma talep ettiği yönündeki suçlamaları yalanlamış ve Castillo'nun meclisi feshetme planından haberdar olmadığını söylemişti.

Savcılar, yargı süreci devam eden Betssy Chavez için 25 yıl, Pedro Castillo için ise 34 yıl hapis cezası talep ediyor.

ESKİ BAŞBAKAN BETSSY CHAVEZ

ESKİ BAŞBAKAN BETSSY CHAVEZ

