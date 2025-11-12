Pervari Zirin Gölü'nde Taşkın Riskine Karşı Bent İnşa Edildi

Pervari'de Zirin Gölü doğal yaşamını yeniden kazanıyor

Taşkın riskine karşı kil çekirdekli bent inşa edildi

Siirt'in Pervari ilçesinde, köy sakinlerinin Zirin Gölündeki taşkın riskini azaltma talepleri üzerine Vali Kemal Kızılkaya talimatıyla harekete geçildi.

Gölköy mevkiinde bulunan göl, doğu kesimindeki yamaçtan su sızması nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Gölün doğal yapısının korunması ve düzensiz yağışlarda oluşabilecek taşkın riskinin önlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 104. Şube Müdürlüğü tarafından kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Yürütülen çalışmalar 11 Eylül - 11 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreçte 5 metre genişliğinde ve 500 metre uzunluğunda kil çekirdekli, taş tahkimatlı bir bent inşa edildi.

Gerçekleştirilen müdahale ile Gölköy yerleşim alanının taşkın riski azaltılırken, Zirin Gölü'nün ekolojik dengesi korunarak bölgedeki doğal yaşam alanlarına önemli katkı sağlandı.

Siirt Valiliği, çevre ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİNDE TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMA VE TAŞ TAHKİMAT ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.