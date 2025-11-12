Pervari Zirin Gölü'nde Taşkın Riskine Karşı Bent İnşa Edildi

Siirt'in Pervari Gölköyündeki Zirin Gölü'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) 104. Şube Müdürlüğü'nün 11 Eylül - 11 Kasım 2025 tarihli çalışmasıyla 5 metre genişliğinde, 500 metre uzunluğunda kil çekirdekli bent yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:11
Pervari Zirin Gölü'nde Taşkın Riskine Karşı Bent İnşa Edildi

Pervari'de Zirin Gölü doğal yaşamını yeniden kazanıyor

Taşkın riskine karşı kil çekirdekli bent inşa edildi

Siirt'in Pervari ilçesinde, köy sakinlerinin Zirin Gölündeki taşkın riskini azaltma talepleri üzerine Vali Kemal Kızılkaya talimatıyla harekete geçildi.

Gölköy mevkiinde bulunan göl, doğu kesimindeki yamaçtan su sızması nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Gölün doğal yapısının korunması ve düzensiz yağışlarda oluşabilecek taşkın riskinin önlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 104. Şube Müdürlüğü tarafından kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Yürütülen çalışmalar 11 Eylül - 11 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreçte 5 metre genişliğinde ve 500 metre uzunluğunda kil çekirdekli, taş tahkimatlı bir bent inşa edildi.

Gerçekleştirilen müdahale ile Gölköy yerleşim alanının taşkın riski azaltılırken, Zirin Gölü'nün ekolojik dengesi korunarak bölgedeki doğal yaşam alanlarına önemli katkı sağlandı.

Siirt Valiliği, çevre ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİNDE TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMA VE TAŞ TAHKİMAT ÇALIŞMALARI...

SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİNDE TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMA VE TAŞ TAHKİMAT ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİNDE TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMA VE TAŞ TAHKİMAT ÇALIŞMALARI...

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı