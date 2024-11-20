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Peskov: Ukrayna ile Çatışmayı Dondurmak İstemiyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da çatışmayı dondurmanın Rusya için uygun olmadığını, müzakerelere hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:38
Peskov: Ukrayna ile Çatışmayı Dondurmak İstemiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ilgili müzakerelere hazır olduğunu belirtti. Peskov, "Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil. Herkes tarafından çok iyi bilinen hedeflerimize ulaşmak bizim için önemli," şeklinde konuştu.

Peskov, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair son günlerdeki gelişmeleri Moskova'da gazetecilere yorumladı. Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları verilmesini onayladığı iddialarını değerlendirdi. Peskov, "Bunun ne kadar gerçek olduğunu söylemek zor. Ancak ABD'nin mevcut yönetimi savaşı sürdürmeye tamamen kararlı ve kalan zamanlarında bunun için mümkün olan her şeyi yapıyor," ifadelerini kullandı.

Çatışmanın dondurulması konusunda bazı tavizler verilmesine yönelik iddialar hakkında da konuşan Peskov, "Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil. Herkes tarafından çok iyi bilinen hedeflerimize ulaşmak bizim için önemli," dedi.

Peskov, Ukrayna ile Batılı ülkeler arasında olası müzakerelere de değinerek, "Putin'in sıklıkla tekrar ettiği gibi, kendisi görüşmelere ve müzakerelere hazırdır," dedi. Ayrıca Ukrayna'nın bu tür müzakereleri resmi olarak yasakladığını anımsatarak, "Ukrayna, 1991 sınırlarına geri dönülmesi gerektiğine yönelik gerçekçi olmayan hedefler belirliyor. Batı da Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için bu arzuları destekliyor," değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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