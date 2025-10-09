Petro: ABD'nin Vurduğu Tekne Kolombiya'ya Ait, Karayipler Yeni Savaş Sahnesi

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin uluslararası sularda vurduğu teknede bulunanların belirtilere göre Kolombiya vatandaşı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 04:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 04:45
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin uluslararası sularda vurduğu teknedeki kişilerin belirtilere göre Kolombiya vatandaşı olduğunu açıkladı.

Petro, "Şu anda Avrupalı hükümetlerle bir toplantıdayım ve aynı şeyi onlara da söyleyeceğim. Yeni bir savaş sahnesi açılmış durumda: Karayipler. Belirtiler, bombalanan son sürat teknesinin Kolombiya’ya ait olduğunu ve içinde Kolombiya vatandaşlarının bulunduğunu gösteriyor. Umarım aileleri ortaya çıkar ve durumu bildirir." ifadelerini kullandı.

İsim vermeden ABD yönetiminin Karayipler bölgesindeki askeri faaliyetlerini eleştiren Petro, "Bu bir kaçakçılıkla mücadele savaşı değil; bu, petrol uğruna yürütülen bir savaştır ve dünya tarafından durdurulmalıdır. Bu saldırı, tüm Latin Amerika ve Karayipler’e yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 3 Ekim'de uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığını ifade ettiği bir tekne için "ölümcül, kinetik bir saldırı emri" verdiğini ve teknedeki 4 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hegseth, teknenin, "ABD'ye giden önemli miktarda uyuşturucu madde taşırken" Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda vurulduğunu aktarmıştı.

Trump yönetimi, kartellerle mücadele konusunda Kongre'yi bilgilendirmişti

ABD medyasına yansıyan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Trump yönetimi, kartellerle mücadele konusunda dün Kongre'ye bir bildirim yapmıştı.

Buna göre, Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine eklenen uyuşturucu kartelleriyle mücadelede "savaş durumunda" olduğunu, Kongre'deki ulusal güvenlik komitelerine iletmişti.

Söz konusu gizli bildirim, ABD ordusunun geçen haftalarda başlattığı, halen Venezuela açıklarında devam eden ve "uluslararası hukuka uygun olup olmadığı" tartışmalarına neden olan askeri eylemlerinin yasal bir zemini olarak yapılmıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

