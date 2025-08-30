DOLAR
Petro'dan ABD'nin Venezuela Açıkları'na Askeri Hareketine Sert Tepki

Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela açıklarına gönderdiği denizaltı ve 7 savaş gemisine tepki gösterdi; bölgesel müdahaleye karşı durdu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 08:12
Kolombiya Cumhurbaşkanı, bölgesel müdahaleye karşı çıktı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına gönderdiği denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubuna ilişkin açıklama yaptı.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Latin Amerikalıların ve Karayiplilerin sorunlarını Latin Amerikalılar ve Karayipliler çözer. Ne Kolombiya ne de Venezuela'daki muhalefet ne de kendine saygısı olan herhangi bir Latin Amerikalı, ülkemize yabancı bir işgalin gerçekleşmesini talep etmeli ya da bundan memnuniyet duymamalıdır. Avrupa, Kuzey Amerika, Çin ya da Afrika ile ortak sorunlarımızı eşit şekilde, insan olarak konuşuruz, köleler gibi değil." ifadelerini kullandı.

Petro, paylaşımında ayrıca bölgesel egemenlik vurgusu yaparak dış müdahalelere karşı durulacağını belirtti.

Bu gelişme, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açtı. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılması talimatını vermişti.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye ulaşmaya başladığı bildirilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

