Petro'dan Trump'a Uyarı: ABD Venezuela'yı İşgal Etmesin

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela işgalinin bölgeyi Suriye'ye çevirebileceğini ve sınır güvenliğini riske atacağını uyardı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:06
Petro'dan Trump'a Uyarı: ABD Venezuela'ya Müdahale Etmesin

Kolombiya, sınır güvenliği ve bölgesel istikrar riskine dikkat çekti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası bir müdahalesinin bölgeyi 'Suriye'ye dönüştürebileceği' uyarısında bulundu.

Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini hedef alan açıklamalara değinirken, 'Eğer ABD'liler, Venezuela'yı işgal ederek sorunlarını çözeceklerini düşünüyorlarsa büyük bir yanılgı içindeler. Böyle bir durumda Venezuela'yı Suriye'ye benzer bir duruma sokarlar ve bununla birlikte Kolombiya'yı da sürüklerler.' ifadelerini kullandı.

Komşu ülke Venezuela ile 2 bin 219 kilometrelik kara sınırını paylaşan Kolombiya'nın, olası bir işgal durumunda sınırda faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılarının yer altı zenginliklerini ele geçirmek için fırsat kollayacağı uyarısında bulunan Petro, konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'a elçileri aracılığıyla mesaj gönderdiğini ve 'Bunun büyük hata olacağının Trump'a iletilmesini sağladım.' dediğini belirtti.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde ise ABD Donanması'na ait 3 savaş gemisinin Karayipler'e doğru hareket ettiği ve yaklaşık 4 bin asker taşıdığı iddia edildi.

Maduro da olası müdahaleye ilişkin, 'Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır.' diye konuştu. Maduro ayrıca, hakkında bilgi verilmesi karşılığında ödül miktarının artırılmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun daha etkin kullanılmasını talep etmiş; bu karar uluslararası hukuk açısından tartışma yaratmıştı.

CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışmada bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizci gönderme kararı alındığını bildirmişti.

