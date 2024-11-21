Petro ve Katar Emiri, Orta Doğu'da Barış ve İlişkileri Görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Orta Doğu’da barış, Gazze’deki trajedinin sona erdirilmesi ve Venezuela’daki siyasi çözüm konularını derinlemesine ele aldı.

Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Al Sani ile olan görüşmesinin ayrıntılarını aktardı. Emirin ülkesine gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da barış, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve Venezuela'daki siyasi çözüm konularını ele aldık. Ayrıca, iki ülke arasında ihracat ve turizmin geliştirilmesi gerektiğini vurguladım. Her iki ülkede de büyükelçiliklerin ve yeni hava yolu rotalarının açılacağını bildirdim."

Cumhurbaşkanı Petro, Al Sani’ye Kolombiya'nın Santa Marta kentine içme suyu temin etmek için büyük bir deniz suyu arıtma tesisi kurulmasını önerdi. Ayrıca, limanın Kolombiya’nın yeşil hidrojen limanı haline getirilmesi konusundaki fikirlerini paylaştığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.