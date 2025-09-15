Pezeşkiyan: Doha Saldırısı İslam Birliğini Uyandırdı — Enkazdan Yeni Düzen Doğacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bölgedeki tırmanan şiddete karşı Müslüman ülkelerin birlik içinde hareket etmesi çağrısında bulundu.

Zirvedeki konuşma

Pezeşkiyan, Doha'da Hamas üyelerini hedef alan İsrail saldırısı sonrası düzenlenen zirvede İsrail'in Katar'a saldırısını, Müslüman dünyasını "uyandıran" bir adım olarak nitelendirdi. Konuşmasında, İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürmesinin ve hesap vermekten kaçınmasının, başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin İsrail'e koşulsuz desteğinin sonucu olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, İsrail'in eylemlerini şöyle değerlendirdi: "İsrail rejiminin geçen hafta Doha'ya yönelik saldırılarının salt terörizm olduğuna şüphe yok. Ne yazık ki Tel Aviv'i yöneten teröristler, Haziran 2025'te ülkemin halkına karşı savaş başlattıklarında da diplomasiye karşı benzer bir ihanet sergilediler. Hissettikleri dokunulmazlık duygusuyla daha da cesaretlendiler. Karşı karşıya olduğumuz tehlikeli yolun farkına varmalıyız. Siyonist rejim, 2025 yılında birçok Müslüman ülkeyi bombaladı. Bu rejimin her saldırı ve saldırganlığı meşru müdafaa olarak meşrulaştırılıyor ve her seferinde Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğüne ve en fazla boş kınamalarına yol açıyor. Bu suçları mümkün kılan suç ortaklığına da değinmeliyiz."

Çağrı ve talepler

Pezeşkiyan, "tarihin soykırım destekçisi ülkeleri hatırlayacağını" belirterek, Filistin halkına karşı hem söz hem eylem bakımından net olunması gerektiğini söyledi. "Saldırganı tecrit etmeli, silahlarını ve finansmanını kesmeli ve liderlerini mahkemelerde hesap vermeye zorlamalıyız," ifadesiyle uluslararası adım çağrısında bulundu.

Doha saldırısının birçok yanlış denklemi değiştirdiğini ve hiçbir Arap ya da Müslüman ülkenin Tel Aviv rejiminin saldırılarından güvende olmadığını gösterdiğini kaydeden Pezeşkiyan, "Yarın sıra herhangi bir Arap veya İslam başkentine gelebilir. Seçim açık, birleşmeliyiz." dedi.

Konuşmasının kilit cümlelerinden biri olarak Pezeşkiyan, "Siyonist rejim egemenliğimize, onurumuza ve geleceğimize savaş açtı. Buna karşılık, sindirilmeyeceğimizi, bölünmeyeceğimizi ve sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Adalet, Gazze'nin küllerinden doğacaktır. Doha, Beyrut, Tahran, Şam ve Sana'daki yıkılan binaların enkazından yeni bir düzen doğacaktır. İkiyüzlülüğe değil, İslam birliğine, insan eşitliğine dayalı bir düzen." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'e uyarı

Pezeşkiyan, Tel Aviv yönetimine yönelik sert sözlerle konuşmasını sonlandırdı: "Her kırmızı çizgiyi aştınız, her mantığı ve yasayı hiçe saydınız, her medeni davranış ilkesini ihlal ettiniz ancak istemeden de olsa önemli bir şey daha yaptınız. İslam ümmetinin kolektif iradesini uyandırdınız."

Zirvede Pezeşkiyan'ın mesajı, İsrail saldırılarına karşı uluslararası baskının artırılması ve İslam ülkeleri arasında daha sıkı bir koordinasyon gerektiği yönünde özetlenebilir.