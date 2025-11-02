Pezeşkiyan: Nükleer Tesislerimizi Yeniden ve Daha Güçlü İnşa Edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail saldırıları sonrası nükleer tesislerin yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 15:42
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini söyledi.

Resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ülkesindeki nükleer tesisleri ziyaretinde açıklama yaptı.

"Nükleer bilim, bilim insanlarımızın zihnindedir. Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz."

Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl ve sivil amaçlar içerdiğini vurgulayarak, düşmanların İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında 'bomba yapmaya çalışıyoruz' izlenimi oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

"Oysa biz, Rehber'in (Ali Hamaney'in) fetvası gereğince nükleer bomba kullanımını haram kabul ediyoruz."

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açık destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'üne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

