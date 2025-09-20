Pezeşkiyan: Snapback Yaptırımları İran'ı Durduramaz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avrupalı ülkelerin 'snapback' kararının İran'ı durdurmayacağını ve aşırı taleplere teslim olmayacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:42
İran lideri kararın ülkeyi yolundan çeviremeyeceğini vurguladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının ülkesine Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirme imkanına sahip "snapback" mekanizmasını işletme kararının İran'ı durdurmayacağını ve "aşırı taleplere" teslim olmayacaklarını söyledi.

Pezeşkiyan, 2025 Dünya Bilim Olimpiyatları'nda madalya kazanan İranlı gençler için Tahran'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Avrupalı taraflardan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın snapback kararına ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki sürece değindi. Konuşmasında, "Dün gece snapback yaptırımlarını geri getirmek için toplandılar. Yolumuzu mu tıkıyorlar? Yolu, beyinler ve düşünceler bulur veya yeni yol açar.... Bizim önümüzü kesemezler." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ayrıca İsrail ve ABD'nin hazirandaki saldırılarında nükleer tesislerin bombalandığını anımsatarak, "Natanz'ımızı ve Fordo'muzu (İran'ın uranyum zenginleştirme tesisleri) vurabilirler ancak Natanz'ı ve Natanz'dan çok daha önemli şeyleri inşa eden ve inşa etmeye devam edecek olanın bizim insanlarımız olduğunun farkında değiller. Engelleri aşabileceğimize ve kötü niyetlilerin yolumuzu kesemeyeceğine inanmak yeterlidir. İlerleme azmi, iradesi ve yeteneği olan hiç kimsenin önü hiçbir şekilde kesilmez. Aşırı taleplere asla teslim olmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz." dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.

Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise BMGK'ye İran ile ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğunu savunmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasında, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlamasını sağlayacak şekilde 9 Eylül'de bir anlaşma sağlanmış; bu adım Avrupa ülkeleri tarafından olumlu karşılanmıştı ancak yeterli görülmemişti.

Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında yer alan snapback mekanizmasının rutin prosedürü doğrultusunda, BMGK'ye sunulan ve İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmemesini öngören bir tasarı dün yapılan oylamayla reddedilmişti.

Snapback süreci, yeni karara yol açacak son dakika bir anlaşma olmaz ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.

