Piezo Rinoplasti'nin Avantajları: KBB Uz. Op. Dr. Nargız Salahova Anlattı

Piezo Rinoplasti'nin Avantajları

Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Nargız Salahova, son yıllarda burun estetiğinde öne çıkan piezo rinoplasti tekniğinin sunduğu faydaları anlattı.

Op. Dr. Nargız Salahova, "Ultrasonik dalgalarla çalışan piezo cihazı sayesinde yapılan bu yöntem, ameliyat sonrası konforu arttırmasıyla dikkat çekiyor. Rinoplasti (burun estetiği) ameliyatı ile burnun şeklini değiştirerek ya da yumuşatarak yüzün diğer hatlarıyla daha dengeli bir görünüm elde edilmesini amaçlanıyor. Rinoplasti; genellikle estetik nedenlerle tercih edilse de, burun travmaları sonrası oluşan nefes alma problemleri gibi işlevsel sorunların giderilmesinde de önemli rol oynuyor" dedi.

Piezo rinoplasti nedir?

Op. Dr. Salahova; Piezo rinoplastinin; ultrasonik dalgalarla çalışan piezo cihazı kullanılarak gerçekleştirilen modern bir burun estetiği yöntemi olduğunu aktararak; "Geleneksel tekniklere kıyasla daha kontrollü kemik şekillendirme imkânı sunan bu yöntem, çevre dokulara minimum zarar verdiği için ödem, şişlik ve morluk gibi ameliyat sonrası etkileri azaltmayı hedefler" diye konuştu.

Hangi tekniklerle uygulanır?

Op. Dr. Salahova, piezo rinoplastinin kapalı ve açık olmak üzere iki farklı teknikle uygulanabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kapalı teknik piezo rinoplastide; burun cildinde herhangi bir dış kesi yapılmaz, piezo cihazının ince uçlarıyla burun kemikleri içeriden şekillendirilir, ameliyat sonrası şişlik ve morluk riskinin en aza indirilmesi açısından en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alır. Açık teknik piezo rinoplastide ise; burun cildine küçük bir kesi yapılarak uygulanır. Burun kemikleri piezo cihazı ile kontrollü şekilde şekillendirilir. Bu teknikte de ameliyat sonrası ödem, morluk ve şişlik minimum seviyede tutulur."

Ameliyat sonrası konfor ve genel avantajlar

Op. Dr. Salahova, piezo rinoplastinin en önemli avantajlarından birinin en az travma ile uygulanabilmesi olduğunu vurgulayarak, bu sayede hastaların ameliyat sonrası süreci daha rahat geçirdiğini ifade etti ve ekledi:

"Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan başarılı sonuçlar sunan bu teknik, ameliyat sonrası konforu artırarak hastalar için önemli bir avantaj sağlıyor."

Özetle: Piezo rinoplasti, kontrollü kemik şekillendirme, çevre dokulara minimum zarar, daha az ödem, morluk ve şişlik ile ameliyat sonrası konfor avantajları sunan modern bir rinoplasti yöntemidir.

