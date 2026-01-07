Piezo Rinoplasti'nin Avantajları: KBB Uz. Op. Dr. Nargız Salahova Anlattı

Op. Dr. Nargız Salahova, ultrasonik piezo rinoplastinin kontrollü kemik şekillendirme, daha az ödem-morluk ve ameliyat sonrası konfor sunduğunu anlattı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:57
Piezo Rinoplasti'nin Avantajları: KBB Uz. Op. Dr. Nargız Salahova Anlattı

Piezo Rinoplasti'nin Avantajları

Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Nargız Salahova, son yıllarda burun estetiğinde öne çıkan piezo rinoplasti tekniğinin sunduğu faydaları anlattı.

Op. Dr. Nargız Salahova, "Ultrasonik dalgalarla çalışan piezo cihazı sayesinde yapılan bu yöntem, ameliyat sonrası konforu arttırmasıyla dikkat çekiyor. Rinoplasti (burun estetiği) ameliyatı ile burnun şeklini değiştirerek ya da yumuşatarak yüzün diğer hatlarıyla daha dengeli bir görünüm elde edilmesini amaçlanıyor. Rinoplasti; genellikle estetik nedenlerle tercih edilse de, burun travmaları sonrası oluşan nefes alma problemleri gibi işlevsel sorunların giderilmesinde de önemli rol oynuyor" dedi.

Piezo rinoplasti nedir?

Op. Dr. Salahova; Piezo rinoplastinin; ultrasonik dalgalarla çalışan piezo cihazı kullanılarak gerçekleştirilen modern bir burun estetiği yöntemi olduğunu aktararak; "Geleneksel tekniklere kıyasla daha kontrollü kemik şekillendirme imkânı sunan bu yöntem, çevre dokulara minimum zarar verdiği için ödem, şişlik ve morluk gibi ameliyat sonrası etkileri azaltmayı hedefler" diye konuştu.

Hangi tekniklerle uygulanır?

Op. Dr. Salahova, piezo rinoplastinin kapalı ve açık olmak üzere iki farklı teknikle uygulanabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kapalı teknik piezo rinoplastide; burun cildinde herhangi bir dış kesi yapılmaz, piezo cihazının ince uçlarıyla burun kemikleri içeriden şekillendirilir, ameliyat sonrası şişlik ve morluk riskinin en aza indirilmesi açısından en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alır. Açık teknik piezo rinoplastide ise; burun cildine küçük bir kesi yapılarak uygulanır. Burun kemikleri piezo cihazı ile kontrollü şekilde şekillendirilir. Bu teknikte de ameliyat sonrası ödem, morluk ve şişlik minimum seviyede tutulur."

Ameliyat sonrası konfor ve genel avantajlar

Op. Dr. Salahova, piezo rinoplastinin en önemli avantajlarından birinin en az travma ile uygulanabilmesi olduğunu vurgulayarak, bu sayede hastaların ameliyat sonrası süreci daha rahat geçirdiğini ifade etti ve ekledi:

"Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan başarılı sonuçlar sunan bu teknik, ameliyat sonrası konforu artırarak hastalar için önemli bir avantaj sağlıyor."

Özetle: Piezo rinoplasti, kontrollü kemik şekillendirme, çevre dokulara minimum zarar, daha az ödem, morluk ve şişlik ile ameliyat sonrası konfor avantajları sunan modern bir rinoplasti yöntemidir.

KBB UZMANI OP. DR. NARGIZ SALAHOVA, ULTRASONİK DALGALARLA UYGULANAN PİEZO RİNOPLASTİ TEKNİĞİNİN...

KBB UZMANI OP. DR. NARGIZ SALAHOVA, ULTRASONİK DALGALARLA UYGULANAN PİEZO RİNOPLASTİ TEKNİĞİNİN BURUN ESTETİĞİNDE SUNDUĞU AVANTAJLARI ANLATTI.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Tramvay ve Otobüsler 2025'te 139 milyon 294 bin 201 Yolcu Taşıdı
2
Kayseri'de 'Tesisat Sizden Kombi Bizden' 4 Bin Haneyi Doğalgaza Taşıdı
3
Düzce İGM'de Denetim Komisyonu Üyeleri Seçildi
4
Samsun'da 7 Bin Hasta Evde Sağlık Hizmeti Alıyor
5
Talas'ta Yarıyıl Tatilinde Teknoloji Eğitimleri Başlıyor
6
Haydarpaşa Limanı İthal Sıfır Otomobillerle Doldu
7
Selçuk Üniversitesi 2025'te Sağlık ve Eğitimde Güçlü Yatırımlar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları