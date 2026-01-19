Pınarhisar'da zorunlu tır parkı uygulaması 1 Nisan'a ertelendi

Başkan İhsan Talay şoförlerle görüştü, erteleme süreci iyileştirmeler için fırsat sağlayacak

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan zorunlu tır parkı uygulaması, gelen tepkiler ve yapılan görüşmeler sonucunda 1 Nisan tarihine ertelendi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Millet Bahçesi’nde tır şoförleriyle bir araya gelerek taleplerini ve şikâyetlerini dinledi. Toplantıda yapılan değerlendirmeler neticesinde uygulamanın başlangıç tarihi ötelenme kararı alındı.

Talay, ertelemenin yaşanan sorunların giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için bir geçiş dönemi olacağını, ancak 1 Nisan’dan sonra uygulamadan hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını vurguladı.

Açıklamaya göre, erteleme süresi boyunca ilçede bir adet yeni tır parkı daha yapılacak; mevcut tır parkı ise tır şoförlerinin talepleri doğrultusunda yaşam koşullarına uygun hale getirilecek. Park alanlarındaki güvenlik, aydınlatma, sosyal donatılar ve ulaşım gibi eksikliklerin giderileceği belirtildi.

Başkan Talay, amaçlarının hem ilçe içi trafik yoğunluğunu azaltmak hem de tır şoförlerinin mağduriyet yaşamayacağı düzenli ve kalıcı bir sistem oluşturmak olduğunu ifade etti.

Toplantı, tır şoförlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

