EĞİTİM-BİR-SEN’den MEB Önündeki Ek Atama Eylemine Destek

EĞİTİM-BİR-SEN, ek atama ve mülakat mağduru özel sektör ile engelli öğretmenlerin MEB önündeki basın açıklamasına destek verdi; Karaman talepleri ve AGS eleştirilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 21:20
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 21:20
Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN) yetkilileri, ek atama bekleyen özel sektör ve engelli öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde düzenledikleri basın açıklamasına katılarak destek verdi.

Eylemin gerekçesi ve katılımcı talepleri

Öğretmen adayları yaptıkları açıklamada, atama süreçlerinde mülakatlardan kontenjanlara kadar yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi. Özel sektörde çalışan öğretmenler güvencesiz ve 9-10 aylık sözleşmelerle çalıştırıldıklarını belirtirken, engelli öğretmenler ise yetersiz kontenjanlara dikkat çekti.

Karaman: Destek sadece görüntü ile sınırlı değil

EĞİTİM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, yaptığı konuşmada sendikanın desteğinin sadece basın kamerası önündeki anlarla sınırlı olmadığını vurguladı. Karaman, "Öğretmen adaylarının seslerini duyurabilmeleri için sürecin başından itibaren yanlarında olduklarını" belirtti ve Van’dan Şırnak’a, Mardin’den Iğdır’a kadar Türkiye’nin dört bir yanından adayların meydanlara gelebilmesi için destek verdiklerini söyledi.

Karaman, sendikanın öğretmen alımında mülakat sistemine başından beri karşı olduğunu ifade ederek, "10 bin, 15 bin ya da 20 bin öğretmen alıyorsunuz ama bunun üç katı adayı Türkiye’nin dört bir yanından getirip mülakata giriyor, ardından üçte ikisini boynu bükük şekilde geri gönderiyorsunuz. Bu tablo bile mülakat sisteminin ne kadar yanlış olduğunu göstermeye yeter" diye konuştu.

Sistem hataları ve yargı başvuruları

Karaman, mülakat sürecinde ciddi hatalar yapıldığını ve bin 611 öğretmenin sistemdeki hatalar nedeniyle yargı yoluna başvurduğunu hatırlattı. O dönem yapılan 20 bin öğretmen ataması dikkate alındığında bu sayının yaklaşık yüzde 10’a denk geldiğini belirterek, sistemin öğretmen ihtiyacını karşılayan doğru bir düzen olmadığını savundu.

2024 KPSS ve kontenjan eleştirisi

2024 KPSS sürecinde kontenjanların dramatik biçimde düşürüldüğünü kaydeden Karaman, bazı branşlarda kontenjanların binli rakamlardan 20’li, 30’lu sayılara gerilediğini söyledi. Bu durumu açık bir plansızlık olarak nitelendiren Karaman, doktora ve yüksek lisans yapan nitelikli adayların olumsuz etkilendiğini vurguladı: "Bu plansızlığın bedelini öğretmen arkadaşlarımız ödememelidir."

AGS süreci ve maddi kaygılar

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında planlanan sürece de değinen Karaman, öğretmen adaylarının en az 14 ay sürecek bir eğitim dönemine alınacağını ve bu durumun fiilen yaklaşık iki yıl boyunca atama yapılmaması anlamına geleceğini söyledi. Adaylara verilecek 33 bin liralık harçlığın büyükşehirler için yetersiz olduğunu belirterek, "İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde bu arkadaşlarımız nerede kalacak, hangi imkanlarla bu süreci tamamlayacak? Barınma meselesi dahi planlanmış değil" ifadelerini kullandı.

Sonuç

Karaman, Türkiye’nin öğretmen atama sisteminde ciddi sorunlar bulunduğunu ve bu sorunların artık görmezden gelinemeyeceğini vurgulayarak, EĞİTİM-BİR-SEN’in öğretmen adaylarının sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

