Elazığ’da Motosiklet, Mobilet ve Motorlu Kurye Trafik Yasağı 1 Gün Uzatıldı

Elazığ’da motosiklet, mobilet ve motorlu kurye yasağı 1 gün daha uzatıldı

Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışına uygulanan yasak 1 gün daha uzatıldı. Karar, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklama

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Ocak 2026 Salı günü ilimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur."

Yetkililer, sürücü ve kuryelerin duyuruları takip etmesini ve alınan tedbirlere uymasını istedi.

