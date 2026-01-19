Elazığ’da Motosiklet, Mobilet ve Motorlu Kurye Trafik Yasağı 1 Gün Uzatıldı

Elazığ Valiliği, yoğun kar ve don nedeniyle motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkış yasağını 20 Ocak 2026 için 1 gün daha uzattı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 21:21
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 21:21
Elazığ’da Motosiklet, Mobilet ve Motorlu Kurye Trafik Yasağı 1 Gün Uzatıldı

Elazığ’da motosiklet, mobilet ve motorlu kurye yasağı 1 gün daha uzatıldı

Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışına uygulanan yasak 1 gün daha uzatıldı. Karar, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklama

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Ocak 2026 Salı günü ilimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur."

Yetkililer, sürücü ve kuryelerin duyuruları takip etmesini ve alınan tedbirlere uymasını istedi.

ELAZIĞ’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANAN MOTOSİKLET, MOBİLET VE MOTORLU...

ELAZIĞ’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANAN MOTOSİKLET, MOBİLET VE MOTORLU KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARI BİR GÜN DAHA UZATILDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Valisi Mustafa Yavuz Göreve Başladı: Suç İşleyenlere Net Uyarı
2
İstanbul'da Beklenen Kar Gece Saatlerinde Etkili Oldu
3
Elazığ’da Motosiklet, Mobilet ve Motorlu Kurye Trafik Yasağı 1 Gün Uzatıldı
4
EĞİTİM-BİR-SEN’den MEB Önündeki Ek Atama Eylemine Destek
5
Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı: 13 Kişi Tutuklandı
6
Tuzla Belediyesi'nden Orhanlı'daki Çakmak Fabrikası Yangınında Hızlı Destek
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak'ta Aydın'da Milyarlarca Liralık Yatırımları Açıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları