Pırıl: Saklı Robotlar 29 Ekim'de Vizyonda

TRT Çocuk'un Pırıl serisinin ikinci filmi Pırıl: Saklı Robotlar 29 Ekim'de vizyona giriyor; çocuklara matematiği eğlenceli bir macera içinde öğretiyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:25
TRT Çocuk'un sevilen dizisinden ikinci animasyon filmi matematiği eğlenceli bir maceraya dönüştürüyor

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Pırıl'ın ikinci animasyon filmi Pırıl: Saklı Robotlar 29 Ekimde sinemaseverlerle buluşacak.

Yapıma ilişkin açıklamaya göre film, bir taraftan çocuklar ve ailelere matematiği öğretmeyi hedeflerken aynı zamanda eğlenceli bir serüvene dönüştürmeyi de amaçlıyor.

Pırıl ve arkadaşlarının matematiğin üç altın dönemi olan Mısır, Antik Yunan ve İslam uygarlıklarında geçen maceralarını konu alan film, izleyicileri hem eğlendirip hem öğretecek bir anlatı sunuyor.

Hikâye, Antik Efes Kenti, Bağdat'taki Bilgelik Evi (Beytü'l-Hikme) ve İskenderiye Kütüphanesi gibi tarihî mekanlara uzanarak çocukların tarih ve matematik bilgilerini pekiştirmeyi hedefliyor.

Film, matematiğin yalnızca sayılarla sınırlı olmadığını, özgün düşünceyi geliştiren evrensel bir dil olduğunu vurguluyor ve genç izleyicilere keşfetme heyecanı yaşatmayı amaçlıyor.

