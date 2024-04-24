PKK/KCK’nın Almanya sorumlusu Çakmak İstanbul’da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile İstanbul’da yakalanan PKK/KCK’nın Almanya yapılanmasının sözde sorumlusu olan Saim Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Operasyonla ilgili olarak, MİT’in bir süredir Saim Çakmak’ın peşinde olduğu ve en uygun durumda şahsın yakalanması için düğmeye basıldığı ifade edildi. Yürütülen operasyon sonucunda cezaevine gönderilen terör örgütü sözde sorumlusunun yurt dışı faaliyetlerinde oldukça aktif olduğu belirtildi.