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PKK/KCK'ya Yönelik 'Gürz-43' Operasyonu: 12 Mağara ve Barınma Alanı İmha Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gürz-43' operasyonlarında 12 mağara ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:22
PKK/KCK'ya Yönelik 'Gürz-43' Operasyonu: 12 Mağara ve Barınma Alanı İmha Edildi

PKK/KCK'ya Karşı Büyük Operasyon: 12 Mağara İmha Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 'Gürz-43' operasyonlarının detaylarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, 16 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlar sırasında toplam 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, jandarma SİHA ve ATAK helikopterleri de bu süreçte destek sağladı.

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van gibi 16 ildeki jandarma komutanlıkları tarafından yapılan operasyonlar kapsamında, Patnos, Sason, Genç ve daha birçok kırsal alanda müdahaleler gerçekleştirildi.

Ali Yerlikaya, operasyonların sonucunda 5 kilogram patlayıcı madde, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 RPG-7 roketatar silahı gibi birçok mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca, toplamda 8 bin 903 çeşitli ebatta mühimmat ve 8 EYP düzeneği gibi önemli malzemeler ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yıl boyunca, her mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenlediklerinin altını çizerek, "Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak üzere hazırladığı inler tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

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