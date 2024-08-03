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PKK'lı Terörist Hıdır Korkut Tutuklandı

MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan PKK/KCK üyesi Hıdır Korkut, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:20
PKK'lı Terörist Hıdır Korkut Tutuklandı

Hıdır Korkut'un Tutuklanması

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanmasında faaliyet gösteren Hıdır Korkut'u yakaladı.

Hıdır Korkut'un Faaliyetleri

Güvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre, Hıdır Korkut, Avusturya'da terör örgütünün çeşitli derneklerinde sorumlu düzeyde görev yapıyordu. Bu kapsamda, birçok eylem ve etkinlik organize ettiği tespit edildi.

Operasyon Detayları

Hıdır Korkut, 22 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye'ye giriş yaparken MİT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Gözaltı sürecinin ardından, Korkut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sonuç

Böylece, terörle mücadelenin bir parçası olarak, Hıdır Korkut'un yakalanması güvenlik güçlerinin başarısını gösteriyor.

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