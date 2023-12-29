PKK'lı teröriste emsal ceza: 26 defa ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl 6 ay hapis istemi

Dağlıca karakoluna 2012 yılında yapılan ve 9 askerimizin şehit edildiği, 20 askerimizin de yaralandığı saldırı ile 2015 yılında 2 zırhlı aracın patlatılması sonucu 16 askerimizin şehit edildiği, 6 askerimizin de yaralandığı saldırılarda yer alan PKK'lı terörist Ayhan Ediş, mahkeme karşısına çıktı.

Mardin Kızıltepe'de 27 Mart 2017 tarihinde aracında çok miktarda silah ve patlayıcı ele geçirilen PKK'lı Ümran Cengiz, 2013 yılında kentte 1 askerimizin şehit edildiği, 2 askerimizin de yaralandığı terör saldırısına ve askeri araçlara patlayıcı yerleştirmeye karıştığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Hakkari'de 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık ve avukatı, duruşma salonunda yer aldı. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının savunmalarını dinledikten sonra, sanığı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "izinsiz tehlikeli madde bulundurmak" ve "6136 sayılı kanuna aykırı davranmak" suçlarından 2 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 90 yıl ek hapis cezasına mahkum etti.