PKK'lı teröristler hava harekatı ile etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla PKK'lı teröriste hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Pençe-Kilit Operasyonu ile bölgede yapılan hava harekatı sonucu 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada en son terörist etkisiz hale gelene kadar operasyonların hız kesmeden sürdürüleceği mesajı da verildi. Terörle mücadele devam ederken güvenlik güçlerinden gelen başarılı operasyon haberleri de gündeme gelmeyi sürdürüyor.