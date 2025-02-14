PKK'nın Fransa Yapılanmasına Bağlı Terörist İstanbul'da Yakalandı

PKK/KCK'nın Fransa Yapılanmasındaki Terörist İstanbul'da Ele Geçirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere, İstanbul'da gerçekleştirilen ortak bir operasyonla yakalandı. Bu başarılı operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, MİT, bir süre boyunca takibe aldığı Altundere'nin, örgütün Fransa yapılanmasında aktif olarak propaganda faaliyetleri yürüttüğünü tespit etti. Altundere'nin, Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına düzenlenen çeşitli eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine katılım gösterdiği belirlendi.

İstanbul'da bulunduğu tespit edilen Altundere, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.