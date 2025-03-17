PKK'nın Silah Bırakması, Terörsüz Türkiye’nin Önceliği

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti ile yapılan görüşmelere dair açıklamalarda bulundu. Çelik, görüşmelerin önceliğinin PKK'nın silahlarını bırakması ve kendisini feshetmesi olduğunu vurguladı.

MKYK Toplantısının Detayları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından konuşan Çelik, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış sağlanmasına ilişkin metinde önemli ilerlemelerin kaydedildiğinin altını çizdi. Çelik, AGİT Minsk Grubu'nun artık misyonunun kalmadığını belirterek, bu yapıdan dönüştürülmeden kaynaklanan karmaşaların sona ermesini istedi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Çelik, DEM Parti ile yapılan iki saatlik görüşme kapsamında, karşılıklı iletişimin önemine dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılabilmesi için doğru bir siyaset dili oluşturulması gerektiğini söyleyen Çelik, öncelikli ve kritik konunun PKK'nın silah bırakması olduğunu belirtti.

Pazarlık Yerine Reform Vurgusu

Çelik, devletin niteliklerinden taviz vermeden, pazarlık sürecine kesinlikle girmeyeceklerini ifade etti. Türkiye'nin demokratikleşme standartlarının yükselmesi gerektiğini söyleyen Çelik, siyasi alanda söz konusu konuların çözümünde Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı Eylem Planı'na dikkat çekti.

Suriye ile YPG Anlaşması

YPG'nin bir terör örgütü olduğu yönündeki görüşlerini yineleyen Çelik, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili anlaşmanın ilerlemesi gerektiğini belirtti. Anlaşmanın Suriye yönetiminin hakimiyetine zemin hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Silah Bırakma Sürecinin Başlaması Önemli

DEM Parti ile görüşmelerde, terör örgütünün silah bırakması sürecinin en kısa sürede başlamasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Çelik, bu süreç üzerinde devletin gereken kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi.