PKK Saldırısında Kaybedilenler İçin Türk Bayrağıyla Anma Töreni

PKK Saldırısında Kaybedilenler İçin Türk Bayrağı ile Anma Töreni

Şırnak'ın Güneyce köyünde gerçekleşen anma etkinliği, 37 yıl önceki acı olayın unutulmaması amacıyla düzenlendi. PKK'lı teröristlerin 21 Eylül 1987 tarihinde Berman mezrasında düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Yıl Dönümünde Anma Etkinliği

Olayda ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere toplam 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63), akrabalarıyla birlikte kumbara tüm acıları yeniden yaşadı. Bayrağın asıldığı babaevinde, katliamın yıl dönümünde toplanarak Kur'an-ı Kerim okundu ve hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Her Yıl Yapılacak Anma Törenleri

Şehmuz Güngör, bu tür etkinliklerin her yıl tekrarlanacağına dair kararlılığını dile getirerek, "Bu bayrak altında yaşayanlar her zaman burada olacaklar. Biz yaşadıkça buraya geleceğiz. Çocuklarımıza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecekler" dedi.

Teröre Tepki ve Dayanışma Mesajı

Diğer katılımcılar da bayraklarını dalgalandırarak teröre karşı birlik mesajı verdiler. Fatma Güngör, "Amacımız hainlere karşı bayrağımızı dalgalandırdığımızı ve gölgesinde vatan nöbeti beklediğimizi göstermektir" ifadelerini kullandı. Beşire Güngör, o gece hayatta kalmasını annesiyle değirmene gitmelerine bağlarken, #Hanım Güngör ise yaşanan acıları unutmamak için her yıl köye geldiklerini kaydetti.

Resmi Temsilcilerin Katılımı

Anma programına Kumçatı Belde Belediye Başkanı Cemal Demir, Kumçatı Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Önal ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. PKK'lı teröristlerin saldırısında kaybedilen bazı bireylerin isimleri de anma boyunca zikredildi.