PKK'ya Ait Silah ve Malzemeler Irak'ın Kuzeyinde Ele Geçirildi

Irak'ın Kuzeyinde Önemli Ele Geçirmeler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçiklerimizin Başarısı

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" ifadesi yer aldı.

Ele Geçirilen Eşyalar Neler?

Operasyon bölgesindeki arama faaliyetleri sonucunda ele geçirilen silah ve malzemeler şunlardır:

Bu ele geçirilmeler, güvenlik güçlerinin bölgedeki terör faaliyetlerine karşı kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.