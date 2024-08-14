PKK'ya Ait Silah ve Malzemeler Irak'ın Kuzeyinde Ele Geçirildi

Irak'ın Kuzeyinde Önemli Ele Geçirmeler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu.
Kahraman Mehmetçiklerimizin Başarısı
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" ifadesi yer aldı.
Ele Geçirilen Eşyalar Neler?
Operasyon bölgesindeki arama faaliyetleri sonucunda ele geçirilen silah ve malzemeler şunlardır:
- 1 adet M4-A1 piyade tüfeği
- 4 adet seyyar dipçik AK-47 piyade tüfeği
- 2 adet PKMS makineli tüfek gövdesi ve 2 adet namlusu
- 1 adet T-40 bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı
- 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu
- 1 adet dürbün
- 2 adet termal silah dürbünü ve 2 adet LİMÖS dürbünü
- 4 adet Yaesu el telsizi ve 2 adet araç telsizi
- 1 adet level box (kablosuz bağlantı sağlayan cihaz)
- 1 adet tornavida seti
- 1 adet kamera ekranı ve 1 adet kulaklık
- 2 adet tablet, 1 adet radyo
- 3 adet aksiyon kamerası, 3 adet Kindle, 1 adet flash bellek, 1 adet kol saati
- Çeşitli örgütsel dokümanlar
Bu ele geçirilmeler, güvenlik güçlerinin bölgedeki terör faaliyetlerine karşı kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.