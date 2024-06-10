PKK'ya Pençe Kilit'te büyük darbe! Sözde Avaşin sorumlusu 'Hevre' etkisiz hale getirildi

7 askeri şehit eden PKK'nın sözde Avaşin sorumlusu 'Hevre' öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Avaşin bölgesinde faaliyet gösteren sorumlusu, kod adı 'Hevre' olan Muslüh Kazizade, Pençe Kilit Harekâtı kapsamında güvenlik güçlerince üsse sızmaya çalışırken etkisiz hale getirildi. Kazizade'nin bölgede farklı tarihlerde 7 askerin şehit edildiği saldırıları bizzat planlayıp gerçekleştirdiği öğrenildi.



Pençe Kilit Harekâtı'nda Önemli Bir Başarı:

17 Nisan 2022 günü başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekâtında terör örgütüne üst düzey bir darbe daha vuruldu. Avaşin Eyaleti sorumlusu İran uyruklu Muslüh Kazizade, TSK'nın düzenlediği nokta hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Teröristin Silahı da Ele Geçirildi:

Kazizade'nin yanında ABD menşeli dürbünlü yeni nesil otomatik piyade tüfeği de ele geçirildi. Teröristin, Avaşin bölgesinde konumlanan Mehmetçiğe ait geçici üs bölgesine sızma hazırlığı yaparken bölgede keşif, dinleme ve gözetleme faaliyeti yürüten İnsansız Hava Araçlarının (İHA) uçuşu sırasında fark edildi.

Sızma Hazırlığı İHA'lar Tarafından Görüldü:

5 kişi oldukları belirlenen teröristlerin üs bölgesine arazi yapısıyla uyumlu kamuflajlı kıyafetlerle sızma hazırlığı içinde olduklarına dair alınan görüntü anında harekât merkezine aktarılınca bölgeye SİHA ile Atak taarruz helikopteri sevk edildi.

Teröristin Saldırılarda Rolü:

Kazizade'nin Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde son iki yıl içinde farklı tarihlerde askerimizin şehit edildiği saldırılarda bizzat yer aldığı, kendisi gibi geçtiğimiz yıl öldürülen Cumali kod adlı Zeynel Erocağı adlı teröristle birlikte Pençe Kilit harekâtı bölgesinde çok sayıda roketli, güdümlü yeni nesil füzeli, ey yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı ve silahlı saldırılarla TSK'ya ait üs bölgelerini hedef aldığı bildirildi.

Pençe Kilit Harekâtı terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurmaya devam ediyor.