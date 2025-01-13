PKK/YPG, Irak ve İran'dan Yandaşlarını Suriye'ye Taşıyor

PKK/YPG'nin Silahlı Eğitimi İddiası

Terör örgütü PKK/YPG, Irak ve İran'dan topladığı yandaşlarına, Aynularab'daki (Kobani) işgalini güçlendirmek amacıyla silahlı eğitim veriyor. AA'nın Haseke ve Kamışlı'daki yerel kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 3 Ocak itibarıyla bu örgüt, İran ve Irak'tan 1300 erkek ve kadını Suriye'ye soktu.

Güçlendirilmiş İşgal Süreci

Örgüt, Türkiye'nin muhtemel askeri harekatına karşı Aynularab'daki işgali pekiştirmek için yandaşları Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde topluyor. Toplanan teröristler, Rakka ve Deyrizor gibi bölgelerde bulunan silahlı eğitim kamplarına sevk ediliyor.

PKK/YPG'nin Lojistik Ağı

Suriye topraklarının üçte birini işgal altında tutan PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna kadar uzanan bir lojistik hat kullanıyor. Bu hat üzerinden terörist unsurların geçişi sağlanıyor.

Uluslararası Uyarılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "PKK/YPG'ye verdiğimiz ültimatom gayet net. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyanların (Türkiye, İran ve Irak'tan gelenler) Suriye'yi hemen terk etmeleri gerekiyor," açıklamasını yaptı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ise, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını belirterek Suriye'deki yabancı teröristlerin ülke dışına çıkmaları gerektiğini ifade etti.