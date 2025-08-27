DOLAR
41,04 0%
EURO
47,56 0,63%
ALTIN
4.454,13 0,42%
BITCOIN
4.565.934,77 0,08%

Plakolm: Entegrasyon Artık Zorunlu, 14 Yaş Altı Başörtüsü Tartışması

Bakan Claudia Plakolm, entegrasyonun gönüllülükten zorunluluğa geçtiğini, 3 yıllık program ve 14 yaş altı başörtüsü uygulamasını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:14
Plakolm: Entegrasyon Artık Zorunlu, 14 Yaş Altı Başörtüsü Tartışması

Plakolm: Entegrasyon "gönüllülük"ten "zorunluluğa" geçti

3 yıllık zorunlu program, başörtüsü yasağı ve dijital düzenlemeler gündemde

Avusturya Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm, entegrasyon yaklaşımında köklü bir değişiklik yaptıklarını belirterek, entegrasyonun artık gönüllülük değil zorunluluk olduğunu açıkladı.

Plakolm, hükümetin hazırladığı 3 yıl sürecek zorunlu entegrasyon programı ile sonbaharda açıklanacak yardım reformunu birleştirmeye hazırlandığını söyledi. Program kapsamında sağlanacak ödeneğin miktarının ise "entegrasyon isteğine" bağlı olacağını vurguladı.

Bakan, bu programdan sığınma ve ikincil koruma hakkı sahipleri, yerinden edilmiş kişiler ve kalma olasılığı yüksek olan sığınma başvurusu sahipleri yararlanacağını belirtti. Plakolm, bütçenin artırılmasının söz konusu olmadığını da ifade etti.

Plakolm, hükümetin gündemindeki diğer başlıklardan birinin de 14 yaş altındakilere başörtüsü yasağı olduğunu söyledi. Bu düzenlemenin dini bir yasak değil, çocukların yararı gözetilerek getirileceğini kaydeden Bakan, yasağa uymayanlara uygulanacak yaptırımların son görüşmelerde karara bağlanacağını belirtti.

Plakolm, ayrıca sosyal medya platformlarına üyelik için asgari yaş belirlenmesinde Avrupa genelinde tek tip bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Dijital mecralarda paylaşılan içeriklerin kontrolünde de Avrupa düzeyinde önlem alınması gerektiğine dikkat çekerek, "gerçekte yasak olan her şeyin dijital alanda da cezalandırılması" gerektiğini ifade etti.

Avusturya Haber Ajansına (APA) verdiği değerlendirmelerde Plakolm, entegrasyon politikası, yardım reformu ve dijital düzenlemelere ilişkin planların yakında netleşeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1 Eylül 2025'e Dikkat: Tarım Bakanlığı, TÜİK ve Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Bitiyor
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Kocaeli Gebze'de Park Halindeki 2 Otomobilde Yangın ve Patlama
4
Tekirdağ'da 2 Günlük Denize Girme Yasağı
5
Plakolm: Entegrasyon Artık Zorunlu, 14 Yaş Altı Başörtüsü Tartışması
6
Hatay'da Kayıp Sadık Kahleoğulları Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu
7
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava