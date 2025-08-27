Plakolm: Entegrasyon Artık Zorunlu, 14 Yaş Altı Başörtüsü Tartışması

Plakolm: Entegrasyon "gönüllülük"ten "zorunluluğa" geçti

3 yıllık zorunlu program, başörtüsü yasağı ve dijital düzenlemeler gündemde

Avusturya Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm, entegrasyon yaklaşımında köklü bir değişiklik yaptıklarını belirterek, entegrasyonun artık gönüllülük değil zorunluluk olduğunu açıkladı.

Plakolm, hükümetin hazırladığı 3 yıl sürecek zorunlu entegrasyon programı ile sonbaharda açıklanacak yardım reformunu birleştirmeye hazırlandığını söyledi. Program kapsamında sağlanacak ödeneğin miktarının ise "entegrasyon isteğine" bağlı olacağını vurguladı.

Bakan, bu programdan sığınma ve ikincil koruma hakkı sahipleri, yerinden edilmiş kişiler ve kalma olasılığı yüksek olan sığınma başvurusu sahipleri yararlanacağını belirtti. Plakolm, bütçenin artırılmasının söz konusu olmadığını da ifade etti.

Plakolm, hükümetin gündemindeki diğer başlıklardan birinin de 14 yaş altındakilere başörtüsü yasağı olduğunu söyledi. Bu düzenlemenin dini bir yasak değil, çocukların yararı gözetilerek getirileceğini kaydeden Bakan, yasağa uymayanlara uygulanacak yaptırımların son görüşmelerde karara bağlanacağını belirtti.

Plakolm, ayrıca sosyal medya platformlarına üyelik için asgari yaş belirlenmesinde Avrupa genelinde tek tip bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Dijital mecralarda paylaşılan içeriklerin kontrolünde de Avrupa düzeyinde önlem alınması gerektiğine dikkat çekerek, "gerçekte yasak olan her şeyin dijital alanda da cezalandırılması" gerektiğini ifade etti.

Avusturya Haber Ajansına (APA) verdiği değerlendirmelerde Plakolm, entegrasyon politikası, yardım reformu ve dijital düzenlemelere ilişkin planların yakında netleşeceğini belirtti.