Plastik Kimyasalları Çocuklukta Kronik Hastalık Riskini Artırıyor

NYU Langone incelemesi: çocuklukta ftalatlar, bisfenoller ve PFAS’a maruz kalma, kalp hastalığı, obezite, kısırlık ve astımla ilişkili.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:46
Plastik Kimyasalları Çocuklukta Kronik Hastalık Riskini Artırıyor

Plastik Kimyasalları Çocuklukta Kronik Hastalık Riskini Artırıyor

NYU Langone incelemesi: ftalatlar, bisfenoller ve PFAS etkileri

New York Üniversitesi (NYU) Langone Health Merkezi uzmanlarının değerlendirdiği çalışmalar, plastik üretiminde kullanılan bazı kimyasallara çocukluk döneminde maruz kalmanın uzun vadede ciddi sağlık riskleriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, binlerce hamile anne, fetüs ve çocuğun izlendiği çalışmaları tarayarak özellikle üç kimyasal sınıfına odaklandı: ftalatlar (plastiği esnekleştirmek için), bisfenoller (sertlik için) ve polifloroalkil maddeler (PFAS) (ısı ve suya direnç kazandırmak için).

İnceleme, bu kimyasalların vücutta aşırı iltihaplanma tetikleyebildiğini ve hormonların işlevini bozarak bağışıklık, metabolizma ve beyin gelişimi gibi birçok süreci etkileyebildiğini belirledi. Sonuç olarak, araştırmada hormon bozuklukları, bağışıklık sisteminde iltihaplanma ve beyin gelişiminde sorunlar tespit edildi.

Araştırmacılar, çocuklukta bu toksinlere maruz kalmanın kalp hastalığı, obezite, kısırlık ve astım gibi geniş bir kronik hastalık yelpazesiyle ilişkilendirildiğini vurguladı.

Çalışmanın başyazarı ve çocuk doktoru Leonardo Trasande konuyla ilgili, 'Bulgularımız, plastiğin ergenliğe ve yetişkinliğe kadar yankılarını sürdüren birçok kronik hastalığın erken kökenlerindeki rolüne işaret ediyor.' dedi.

Trasande ayrıca günlük yaşamda alınabilecek önlemler olarak plastik kaplar yerine cam veya paslanmaz çelik kullanılması ve plastik ürünlerin mikrodalgada veya bulaşık makinesinde kullanılmaması önerisinde bulundu.

Araştırmanın bulguları The Lancet dergisinde yayımlandı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
ABD'den İranlı Diplomatlara New York'ta Alışveriş Kısıtlaması
5
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
6
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek