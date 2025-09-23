Plastik Kimyasalları Çocuklukta Kronik Hastalık Riskini Artırıyor

NYU Langone incelemesi: ftalatlar, bisfenoller ve PFAS etkileri

New York Üniversitesi (NYU) Langone Health Merkezi uzmanlarının değerlendirdiği çalışmalar, plastik üretiminde kullanılan bazı kimyasallara çocukluk döneminde maruz kalmanın uzun vadede ciddi sağlık riskleriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, binlerce hamile anne, fetüs ve çocuğun izlendiği çalışmaları tarayarak özellikle üç kimyasal sınıfına odaklandı: ftalatlar (plastiği esnekleştirmek için), bisfenoller (sertlik için) ve polifloroalkil maddeler (PFAS) (ısı ve suya direnç kazandırmak için).

İnceleme, bu kimyasalların vücutta aşırı iltihaplanma tetikleyebildiğini ve hormonların işlevini bozarak bağışıklık, metabolizma ve beyin gelişimi gibi birçok süreci etkileyebildiğini belirledi. Sonuç olarak, araştırmada hormon bozuklukları, bağışıklık sisteminde iltihaplanma ve beyin gelişiminde sorunlar tespit edildi.

Araştırmacılar, çocuklukta bu toksinlere maruz kalmanın kalp hastalığı, obezite, kısırlık ve astım gibi geniş bir kronik hastalık yelpazesiyle ilişkilendirildiğini vurguladı.

Çalışmanın başyazarı ve çocuk doktoru Leonardo Trasande konuyla ilgili, 'Bulgularımız, plastiğin ergenliğe ve yetişkinliğe kadar yankılarını sürdüren birçok kronik hastalığın erken kökenlerindeki rolüne işaret ediyor.' dedi.

Trasande ayrıca günlük yaşamda alınabilecek önlemler olarak plastik kaplar yerine cam veya paslanmaz çelik kullanılması ve plastik ürünlerin mikrodalgada veya bulaşık makinesinde kullanılmaması önerisinde bulundu.

Araştırmanın bulguları The Lancet dergisinde yayımlandı.