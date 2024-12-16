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Plastik Poşet Fiyatları Hakkında Bakanlıktan Açıklama

Bakanlık, plastik poşet fiyatlarıyla ilgili henüz bir rakam belirlemediğini ve basında çıkan iddiaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:17
Plastik Poşet Fiyatları Hakkında Bakanlıktan Açıklama

Plastik Poşet Fiyatları Üzerine Dikkat Çeken Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 21 Kasım'da yapılan Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığını duyurdu. Bakanlık, bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü vurguladı.

Henüz Bir Rakam Belirlenmedi

Açıklamada, poşet fiyatlarıyla ilgili komisyonun henüz bir rakam belirlemediği belirtilirken, basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bakanlık, plastik kaynaklı atık kirliliğinin azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da uygulamaya alınan ücretli poşet uygulamasının ardından güncel poşet fiyatının 25 kuruş olduğunu hatırlattı.

Ayrıca, açıklama metninde, “Bakanlığımızda gerçekleştirilen 21 Kasım tarihli toplantıda, poşet fiyatlarıyla ilgili herhangi bir rakam gündeme gelmemiştir.” denildi.

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